Украина может закрыть пункты пропуска на границе с Россией - СНБО
Совет национальной безопасности и обороны одобрил на заседании ряд мер с целью возобновления контроля на государственной границе в зоне АТО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил секретарь СНБО Андрей Парубий на пресс-конференции по завершении заседания СНБО.
“Был принят ряд мер и поручений Вооруженным силам, пограничникам и Национальной гвардии Украины о завершении нашей линии сдерживания, которая должна завершить защиту украинской государственной границы”, - сказал Парубий.
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Он объяснил, что силовики должны осуществить неотложные меры по закрытию украинской государственной границы от вторжений групп боевиков и военной техники со стороны России.
Кроме того, на заседании СНБО обсуждали вопрос запрещения российским плавсредствам заходить в порты в Азовском море, а также об установлении временного порядка пересечения украинско-российской границы исключительно в пунктах пропуска для железнодорожного и воздушного сообщения.
“Мы предусмотрели, что в случае необходимости можно было бы приостановить работу этих пунктов пропуска”, - сказал Парубий.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 июня, СНБО приняла решение установить инженерные сооружения для защиты границы Украины с Россией.
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“Принято решение о строительстве инженерных сооружений вдоль нашей границы и неотложных мерах для разведки по нейтрализации диверсантов, которые проходят на территорию Украины”, - подчеркнул Парубий.
По его словам, СНБО поручила Кабинету министров организовать одностороннюю демаркацию украинско-российской государственной границы, обеспечить ее необходимым инженерно-техническим обустройством в соответствии с существующим уровнем угроз национальной безопасности.