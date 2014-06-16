СНБО хочет ежедневно сообщать сводную информацию о ситуации на востоке и в Крыму

Совет национальной безопасности и обороны ежедневно будет предоставлять скоординированную информацию от разных силовых ведомств о ситуации на востоке Украины и в Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил секретарь СНБО Андрей Парубий во время пресс-конференции.

«Одни из теоретиков гибридных войн говорят о сроке распространения в стране, на которую осуществляется атака, недовольства любого типа», - отметил он.

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Парубий заметил, что для борьбы в информационной войне «мы пришли к пониманию, что, кроме общей подачи информации от всех разных ведомств, которые есть в нашем государстве, мы будем давать сводную информацию о том, что происходит на востоке, и эту сводную информацию мы будем давать».

По его словам, эта сводная информация будет идти каждый день для того, чтобы журналисты получали сбалансированную и скоординированную между разными силовыми ведомствами информацию.

Парубий представил Владимира Чепового, который будет «каждый день в 12 часов сообщать сводные данные от разных служб о ситуации на востоке и в Крыму».