Силы АТО нанесли артиллерийский удар по позиции террористов возле Луганска

Местные жители сообщают, что около полудня украинская армия обстреляла из крупнокалиберных артиллерийских орудий расположение радиолокационной части, которая находится в пригороде Луганска - поселке Александровск, пишет Іnformator.lg.ua.

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По словам местных жителей, в результате обстрела часть практически полностью разрушена.

Напомним, 3 июня часть была захвачена террористами, которые оборудовали там одну из своих баз.