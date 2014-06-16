Силы АТО нанесли артиллерийский удар по позиции террористов возле Луганска

15:11, 16 июня 2014
Политика
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Силы АТО нанесли мощный артиллерийский удар по захваченной террористами радиолокационной части в поселке Александровск.

Сили АТО знищили базу терористів біля Луганська / фото УНІАН

Местные жители сообщают, что около полудня украинская армия обстреляла из крупнокалиберных артиллерийских орудий расположение радиолокационной части, которая находится в пригороде Луганска - поселке Александровск, пишет Іnformator.lg.ua.

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По словам местных жителей, в результате обстрела часть практически полностью разрушена.

Напомним, 3 июня часть была захвачена террористами, которые оборудовали там одну из своих баз.

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