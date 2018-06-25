Вехи недели. Раскаленный восток, технари на Банковой и газовый тупик

Ситуация на Донбассе продолжает обостряться. Сбитый террористами в Луганске Ил-76 с 49 украинскими военными на борту может обозначить собой точку невозврата в этом противостоянии, все больше напоминающем причудливую смесь интервенции и гражданской войны, чем антитеррористическую операцию. Украинские силовики приступили к восстановлению контроля над российско-украинской границей, через которую на минувшей неделе проникали не только конвои с оружием и живой силой, но и танки, и ракетные системы залпового огня. Наша страна сегодня платит высочайшую цену за то, чтобы весь мир узнал цену российского миролюбия и добрососедства. И не российскому МИДу после оккупации Крыма, все новые резоны которой мировой общественности предъявляет Владимир Путин, требовать компенсации за видоизмененный протестующими против поддержки Кремлем террористов фасад посольства РФ в Украине.

От нового украинского Президента с плохо скрываемым нетерпением ждут решительных действий куда больше, чем переговоров с Россией. Общественное мнение жаждет буквального воплощения предвыборных обещаний, и далеко не каждому гражданину на существующем информационном фоне можно объяснить, что чудеса в современном мире случаются крайне редко, а в парламентско-президентской республике права гаранта Конституции далеко не безграничны. Но Петру Порошенко в любом случае необходимо оперативно выработать линию эффективного поведения, иначе последствия для его политической карьеры могут быть фатальными.

Пока глава государства сформировал штат руководящих работников своей администрации. Возглавил АП Борис Ложкин – человек с отличным послужным списком медиа-менеджера и минимальным личным политическим опытом. Его первым замом стал Геннадий Зубко, а ДУСю возглавил Сергей Березенко – ключевые фигуры в избирательном штабе Порошенко, честно говоря, мало известные широкой общественности. Самым публичным из новоназначенных является пресс-секретарь Порошенко – Святослав Цеголко еще недавно был ведущим на 5 канале. Нынешний состав президентской команды позволяет надеяться, что она, по крайней мере, не станет играть с правительством в перетягивание полномочий.

Политический партнер главы государства, лидер «УДАРа» и киевский мэр Виталий Кличко умеренно радуется добровольному уходу в отставку главы КГГА Владимира Бондаренко, освободившего пространство для политического маневра новому хозяину столицы. Но Порошенко не спешит предоставлять Кличко всю полноту власти в Киеве.

Премьер-министр тем временем оказался на переднем крае будущей газовой войны. Переговоры с Россией при активно-заинтересованном участии ЕС завершились безрезультатно, во многом благодаря жесткой неуступчивости «Газпрома». Сделанное им предложение регулируемой постановлением российского правительства скидки Арсений Яценюк справедливо назвал «ловушкой». Похоже, представители российской энергетической монополии и лично Алексей Миллер имеют четкие директивы от Владимира Путина избегать достижения компромисса с «Нефтегазом Украины». Украинская сторона дала понять, что готова к такому формату действий своих визави, но готова ли Европа снова испытать перебои с поставками «голубого золота».

Апофеозом абсурда на минувшей неделе стало досрочное освобождение Виктора Лозинского, бывшего депутата-бютовца, отбывавшего наказание за убийство местного жителя на Кировоградщине. Хотя Лозинский пробыл на свободе меньше суток, сам факт подобного «реверанса Фемиды» является прекрасным аргументом в пользу максимально решительной перестройки и люстрации судебной системы.