Порошенко требует наказать виновных за трагедию в Луганске

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, во время встречи Глава государства выразил соболезнования родным и близким 49 украинских военнослужащих и 5 пограничников, погибших 14 июня в ходе проведения антитеррористической операции.

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Президент подчеркнул, что на сегодняшний день Вооруженные Силы Украины во взаимодействии с пограничниками выполнили задание по перекрытию 248 километров государственной границы Украины.

«Цель, поставленная в задаче - восстановить украинский контроль над государственной границей страны и дать адекватный ответ террористам», - подчеркнул Глава государства.

Исполняющий обязанности Министра обороны во время встречи доложил, что за последние сутки в зоне проведения антитеррористической операции уничтожено более 250 участников незаконных вооруженных формирований, значительная часть которых являются российскими гражданами.

Глава государства обратил внимание председателя Службы безопасности Украины на невыполнение руководством Антитеррористического центра СБУ комплекса мероприятий по обеспечению безопасности самолетов военно-транспортной авиации при выполнении боевых задач по обезвреживанию террористических группировок, в частности, в аэропорту Луганска, где состоялся террористический акт.

«Детальный анализ причин, приведших к указанной катастрофы, а также кадровые предложения об ответственности руководства Антитеррористического центра я жду от Вас, господин председатель (СБУ - УНИАН)», - сказал Порошенко.

Президент дал поручение Кабинету министров Украины до вторника выделить каждой семье погибшего денежную компенсацию в размере 610 тысяч гривен.

На встрече присутствовали Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов и премьер-министр Украины Арсений Яценюк.