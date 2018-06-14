Украинский интерес. Переквалификация Глазьева и газовая эскалация

Заявление уроженца Запорожья, тезки и одноклассника лидера фракции «Батькивщина» Сергея Соболева Глазьева, призвавшего нанести ракетно-бомбовый удар по украинской армии пока она не окрепла – не просто сон разума в тени кремлевской стены. Сергей Юрьевич не для того энергично рекламировал достоинства и преимущества Евразийского союза, чтобы позволить Украине спокойно отказаться от этого предложения. Переквалификация Глазьева из экономических экспертов в военно-политические свидетельствует вовсе не об отсутствии спикеров, а о том, что приближенному Путина доверено озвучить планы, от которого у международного сообщества должно проявиться чувство глубокой обеспокоенности.

К сожалению, Украине так и не удалось дождаться внятной реакции международного сообщества на интенсифицирующееся проникновение боевиков и тяжелого вооружения через российско-украинскую границу. Появление танков и ракетных систем залпового дня у сепаратистов свидетельствует о том, что Россия не намерена изменять линии на расшатывание ситуации на Донбассе. И визит одного из лидеров самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина в Москву – отличное тому подтверждение. Куда лучшее, чем очередное видео-обращение нашедшего приют в Ростове гражданина Украины Виктора Януковича.

Телефонный разговор Петра Порошенко и Владимира Путина в Украине был оценен неоднозначно, на что есть объективные причины: значительная часть общества не готова к переговорам с лидером государства-агрессора. К сожалению, при этом даже социально активные граждане не предлагают рецепта эффективного урегулирования российско-украинских отношений без ведения переговоров. Интересно отметить, что интерпретация содержания разговора двух президентов их пресс-службами кардинально отличается, что в двусторонних отношениях раньше случалось нечасто.

Попытка найти при европейском посредничестве общий язык между российской и украинской энергетическими монополиями завершилась фактическим провалом. Попытка еврокомиссара Гюнтера Эттингера надавить на официальный Киев на этот раз потерпела неудачу, как и стремление России исключить Украину из схемы поставок энергоресурсов в Европе. «Газпром» ведет переговоры с «Нафтогазом Украины» так, словно располагает директивами лично от Путина и не намерен идти на уступки. В свою очередь Арсений Яценюк также проявил твердость и распорядился готовиться к ситуации с прекращением поставок российского газа, что обещано буквально с понедельника. Третья «газовая война» стоит на пороге, но еще никогда противостояние в энергетической сфере не усугублялось активным вмешательством России во внутренние дела Украины. Похоже, нашей стране предстоит этим летом сдавать не понарошку экзамен на независимость решений.