Генпрокуратура не имеет прямых доказательств причастности ФСБ к расстрелу Майдана

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель и.о. генерального прокурора Украины Алексей Баганец.

“Прямых доказательств, что они принимали участие в расстреле или причинили телесные повреждения людям, у нас нет”, - сказал Баганец, отметив одновременно, что, по информации СБУ, сотрудники ФСБ России несколько раз посещали Украину и известно, где они останавливались. Однако официальных документов у Службы безопасности не сохранилось, добавил Баганец.

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Напомним, сегодня ГПУ обнародовала схему организации убийства протестующих на Майдане, согласно которой инициатором неправомерного применения силы был экс-президент Виктор Янукович.