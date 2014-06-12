Отпустившему Лозинского судье светит от 5 до 8 лет тюрьмы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам сегодня на пресс-конференции.

Петренко отметил, что Минюст ожидает от Генеральной прокуратуры представления в Верховную Раду относительно разрешения на совершение действий в отношении судьи и других должностных лиц, причастных к освобождению Лозинского.

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“Ответственность судьи будет определяться Уголовным кодексом, но, я думаю, что здесь речь идет о вынесении заведомо неправосудного решения. Это по Уголовному кодексу тяжкое преступление. И он предусматривает ответственность от 5 до 8 лет в зависимости от обстоятельств, ситуации и резонансности дела. Вопросы относительно ответственности будут определять следователи, но если общественность и журналисты будут держать этот вопрос на контроле, то все лица, причастные к вчерашнему инциденту, должны понести самую суровую ответственность”, - сказал министр.

Также Петренко рассказал, что Генпрокуратура проводит расследование, почему лишь через неделю после соответствующего решения Бориспольского районного суда, после того, как это решение стало известно общественности и вызвало резонанс, прокуратура обжаловала его в суде, и почему это не было сделано раньше, сразу после принятия такого решения.

Как сообщал УНИАН, бывший депутат Верховной Рады Лозинский, осужденный за убийство, 11 июня досрочно вышел из тюрьмы по состоянию здоровья.

Прокуратура Киевской области внесла апелляционную жалобу на постановление Бориспольского горрайонного суда об освобождении Лозинского и начала расследование в отношении руководства Бориспольской исправительной колонии №119, где содержался экс-депутат.

Сегодня, 12 июня, министр МВД Арсен Аваков сообщил, что Лозинского задержали и доставили обратно в колонию.

Справка УНИАН. В апреле 2011 года Днепровский районный суд Киева приговорил экс-депутата к 15 годам лишения свободы (начиная с марта 2010 года) за убийство жителя Кировоградской области Валерия Олийныка.

Весной 2012 года Апелляционный суд Киева смягчил приговор Лозинскому, назначив ему новое наказание в виде 14 лет лишения свободы.

Позже Высший специализированный суд по гражданским и уголовным делам еще смягчил приговор Лозинскому, и уменьшил наказание до 10 лет заключения.