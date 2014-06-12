Луценко: "Я допускал ошибки, которые сейчас, как в зеркале, узнаю у Авакова"

Бывший министр внутренних дел Юрий Луценко признает, что в первые месяцы работы в МВД допускал множество ошибок, которые сейчас "как в зеркале, узнает у Авакова", нынешнего главы МВД.

Об этом Юрий Луценко заявил в интервью изданию "Новое время страны".

Но оценивать работу министерства Луценко отказался, аргументируя это тем, что МВД является одним из самых сложных министерств, к тому же Аваков возглавляет его в военное время.

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"Кроме того, его (Арсена Авакова - прим. УНИАН) обставили партийными квотами, и многие позорные назначения проводятся либо под давлением партии, либо вообще за его спиной", - заявил он.

Годы в МВД Луценко назвал "хорошей школой ответственности".

Полный текст интервью экс-министра внутренних дел читайте в печатном выпуске издания "Новое время страны" 13 июня.