Луценко: "Я допускал ошибки, которые сейчас, как в зеркале, узнаю у Авакова"
Луценко объяснил, почему отказывается дать оценку работе МВД.
Бывший министр внутренних дел Юрий Луценко признает, что в первые месяцы работы в МВД допускал множество ошибок, которые сейчас "как в зеркале, узнает у Авакова", нынешнего главы МВД.
Об этом Юрий Луценко заявил в интервью изданию "Новое время страны".
Но оценивать работу министерства Луценко отказался, аргументируя это тем, что МВД является одним из самых сложных министерств, к тому же Аваков возглавляет его в военное время.
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"Кроме того, его (Арсена Авакова - прим. УНИАН) обставили партийными квотами, и многие позорные назначения проводятся либо под давлением партии, либо вообще за его спиной", - заявил он.
Годы в МВД Луценко назвал "хорошей школой ответственности".
Полный текст интервью экс-министра внутренних дел читайте в печатном выпуске издания "Новое время страны" 13 июня.