Вооруженные люди вывезли мэра Горловки в неизвестном направлении
16:19, 11 июня 2014Политика
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Сегодня днем вооруженные люди ворвались на собрание городского председателя Горловки Евгения Клепа и приказали всем покинуть помещения, а мэра забрали и увезли в неизвестном направлении.
Сепаратисты отвезли мэра города в неизвестном направлении / фото wikimedia.org
Об этом сообщили в отделе информирования населения Горловского городского совета, передает местный сайт Gorlovka.ua.
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По данным мэрии, вооруженные люди настояли на том, чтобы Евгений Клеп взял с собой планшет. В настоящее время сотрудники горсовета не знают, кто были эти люди и куда они увезли мэра.
Напомним, ранее Евгений Клеп утверждал, что он управляет городом под контролем донецких сепаратистов.
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