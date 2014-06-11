Вооруженные люди вывезли мэра Горловки в неизвестном направлении

Об этом сообщили в отделе информирования населения Горловского городского совета, передает местный сайт Gorlovka.ua.

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По данным мэрии, вооруженные люди настояли на том, чтобы Евгений Клеп взял с собой планшет. В настоящее время сотрудники горсовета не знают, кто были эти люди и куда они увезли мэра.

Напомним, ранее Евгений Клеп утверждал, что он управляет городом под контролем донецких сепаратистов.