Украина должна усилить свою информационную пропаганду - посол Польши

Посол Республики Польша в Украине Генрик Литвин считает, что Украина должна усилить свою информационную пропаганду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал на пресс-конференции, посвященной выходу очередного номера журнала «ЕвроАтлантика».

«Необходимо увеличить усилия в отношении информационной войны и в отношении пропаганды. Я прошу прощение, но почему я не знаю ни одной фамилии украинского героя этой войны? Их нет? Они есть, только как-то никто не работает сегодня над этим вопросом. Почему мы не знаем, как они погибли, почему не было организовано торжественное захоронение их в Киеве при участии многих людей?», - сказал Литвин.

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По его убеждению, это должно способствовать мобилизации населения. Литвин убежден, что только одновременные усилия украинцев на юге и востоке Украине и международного содружества, прежде всего ЕС и НАТО, могут дать позитивный эффект.

«Мы не можем рассчитывать на военную победу Украины в такой войне, но можем надеяться на то, что продолжение сопротивления вместе с продолжением влияния евроатлантического содружества даст необходимый эффект и возможность закончить войну, дестабилизацию и вернуться к тому, чтобы украинцы могли организовать жизнь в своей стране сами. Сначала это касается Донецкой и Луганской области, а если это удастся, то нужно возвращаться и к крымскому вопросу», - добавил Литвин.

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Напомним, РФ в марте 2014 года, нарушая все международные договоры, аннексировала украинский Крым и продолжает дестабилизировать обстановку на востоке Украины, направляя туда вооруженных террористов.

15 апреля в Донецкой и Луганской областях началась антитеррористическая операция.

Сегодня, 11 июня, первый заместитель министра здравоохранения Руслан Салютин сообщил, что в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины погибли более 200 человек.