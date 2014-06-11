Ситуация на украинско-российской границе остается напряженной

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Пограничные подразделения продолжают совершенствовать оборону своих подразделений, пунктов пропуска и участков границы на угрожающих направлениях. Обстановка в пограничых районах остается сложной.

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За сутки согласно установленному порядку границу с Россией пересекли 27 тыс. человек и 6 тыс. транспортных средств. В целом интенсивность пассажирского потока на данном участке уменьшилась на 12%, а транспортного – на 8%.

Как уже сообщалось, решением Кабинета министров Украины было временно прекращено движение через 8 пунктов пропуска в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, РФ в марте 2014 года, пренебрегая всеми международными договорами, аннексировала украинский Крым и продолжает дестабилизировать обстановку на востоке Украины, направляя туда вооруженных террористов.

15 апреля в Донецкой и Луганской областях началась антитеррористическая операция.