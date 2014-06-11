На Донетчине и Луганщине не стоит вопрос о введении военного положения - Минобороны
11:48, 11 июня 2014Политика
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Вопрос введения военного положения в отдельных местностях Донецкой и Луганской областей не стоит.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам и.о. министра обороны Украины Михаил Коваль перед заседанием Кабинета министров.
Отвечая на вопрос, стоит ли сегодня вопрос о введении военного положения, он сказал: "Не стоит вопрос".
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По словам Коваля, заседания Совета национальной безопасности и обороны относительно введения военного положения в районах проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях не было. На вопрос, состоится ли заседание в ближайшее время, Коваль сказал: "Не готов ответить".
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