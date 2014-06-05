Глава АП поддерживает введение военного положения на Донбассе

Временно исполняющий обязанности главы Администрации президента Сергей Пашинский не верит в быстрое завершение антитеррористической операции на востоке государства, и выступает за введение военного положения на территории Донецкой и Луганской областей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пашинский сказал на брифинге сегодня в Киеве.

“Я не вижу быстрых сценариев (завершения АТО - УНИАН), но я уверен, что если мы будем двигаться последовательно и четко, и если скоординируют свои действия Кабинет министров, Верховная Рада, президент Украины, украинское общество, то мы решим эту проблему”, - сказал Пашинский.

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Он заметил, что сроки завершения АТО зависят от многих факторов, в том числе - от ситуации в центре Украины, от позиции и единства общества, от уровня коррупции, от того, насколько жителей Донбасса можно будет убедить в том, что Украина живет нормальной жизнью.

Пашинский также выразил убеждение, что завершение АТО должно заключаться не только в окончании военных действий, но и в попытках убедить жителей Донбасса, которые из-за массированной российской пропаганды иногда не понимают, что происходит на самом деле.

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Также, по его словам, в государстве должны проводиться реформы на местном уровне, а власть должна реализовать конституционные изменения, которые способствовали бы стабилизации ситуации в целом в Украине и повысили доверие жителей восточных областей к власти.

В то же время Пашинский заметил, что не видит возможности ведения переговоров с бандформированиями, которые действуют на востоке Украины. Он отметил, что поддерживает введение военного положения в Донецкой и Луганской областях, чтобы власть и силовики имели возможность четко скоординировать действия разных ведомств для обезвреживания террористов. Он напомнил, что и.о. президента Александр Турчинов издал распоряжение относительно изучения вопроса о целесообразности введения военного положения в этих двух областях и дать рекомендации до завтра, 6 июня.