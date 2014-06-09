Украина, НАТО, Евросоюз и Грузия не признают выборы в Южной Осетии

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что Украина не признает легитимность так называемых «парламентских выборов», которые были проведены в Южной Осетии (Грузия) 8 июня.

Об этом говорится в переданном УНИАН Департаментом информационной политики Министерства иностранных дел Украины заявлении МИД Украины относительно нелегитимности так называемых «парламентских выборов» в Южной Осетии.

«МИД Украины подтверждает неизменность позиции Украины относительно территориальной целостности Грузии в рамках признанных международным сообществом границ и непризнании независимости Абхазии и Южной Осетии», - говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что «Украина выступает за урегулирование конфликта на территории Грузии на основе принципов и норм международного права».

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что «уважение к суверенитету и территориальной целостности Грузинского государства в рамках международно-признанных границ является определяющим фактором в этом процессе».

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Не признает так называемые «выборы» и НАТО. Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом говорится в заявлении, с которым сегодня выступил генеральный секретарь Альянса Андерс Фог Расмуссен.

«Эти выборы не способствуют мирному и крепкому урегулированию ситуации в Грузии. Союзники по НАТО не признают регионы Грузии Абхазию и Южную Осетию как независимые государства», - заявил он.

В этой связи генсек НАТО напомнил, что 4 июня министры обороны Альянса подтвердили свою полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно-признанных границ.

Евросоюз также не признает парламентских выборов. Об этом говорится в сообщении внешнеполитической службы ЕС, передает "5 канал".

Брюссель подчеркнул, что выступает за территориальную целостность Грузии.

Председатель Центральной избирательной комиссии Южной Осетии Белла Плиева сообщила - за два часа до закрытия участков явка составила 50 с половиной процента. Генеральный прокурор самопровозглашенной республики Мераб Чигоев заявил - волеизъявление прошло вообще без нарушений, в прокуратуру и суды не поступило ни одной жалобы.

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МИД Грузии также назвал выборы в Южной Осетии нелегитимными.

Парламентские выборы, проведенные властями Южной Осетии 8 июня, не соответствуют нормам международного права и не являются легитимными, заявил первый замглавы грузинского МИД Давид Залкалиани в понедельник в ходе брифинга, передает РИА Новости.

Республика Южная Осетия возникла после начавшегося в декабре 1990 года после решения об упразднении Юго-Осетинской автономной области вооруженного грузино-осетинского конфликта. Жители Абхазии и Южной Осетии неоднократно высказывались на референдумах за свою независимость.

В первой половине августа 2008 года после грузино-югоосетинского конфликта Южная Осетия и Абхазия обратились к России с просьбой признать их независимость от Грузии; Дмитрий Медведев подписал указ о признании. Грузия в ответ разорвала дипломатические отношения с Москвой и объявила две закавказские республики оккупированными территориями.

В воскресенье в Южной Осетии прошли выборы в парламент. Партия «Единая Осетия» завоевала абсолютное большинство (20 из 34 мест) в нем. "Единая Осетия"уже разработала дорожную карту - пять последовательных шагов по вступлению в Россию.

"Выборы ни в коем случае не могут считаться легитимными", - приводит слова Залкалиани агентство "Новости-Грузия".

Первые два шага «Единой Осетии» включают в себя инициирование и проведение референдума о вхождении в состав Российской Федерации. Затем они планируют организовать обращение парламента Южной Осетии к президенту, правительству и Совету Федерации РФ с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении республики в Россию. Затем партия хочет создать межправительственную рабочую группу переходного периода, а после - принять новую конституцию страны и перейти на законодательство РФ.