СМИ: Информация о ночных пожарах и стрельбе в Мариуполе не подтвердилась
11:02, 09 июня 2014Политика
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Информация о пожаре в мариупольском аэропорту, а также в погранчасти не подтвердилась.
Информация о пожаре в аэропорту Мариуполя оказалась уткой / myavia.com.ua
Очевидцы, на которых ссылался сайт 0629, оказались фейковыми, сообщает ресурс.
"Никакого нападения на аэропорт не было, фактов поджога и пожара ни в аэропорту, ни в погранчасти не зафиксировано", - официально сообщили в пресс-службе Мариупольского горуправления милиции.
Читайте такжеВ Мариуполе похоронное бюро подарило ДНР гроб с надписью «Вон из города» (фото)Утку о том, что горит аэропорт, запустили в соцсетях антимайдана, сообщает издание.
По одной из версий, которую приводит 0629, это было сделано специально, чтобы дестабилизировать ситуацию вокруг аэропорта, где находился в это время задержанный террорист по кличке "Хандер".
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