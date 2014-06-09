СМИ: Информация о ночных пожарах и стрельбе в Мариуполе не подтвердилась

Очевидцы, на которых ссылался сайт 0629, оказались фейковыми, сообщает ресурс.

"Никакого нападения на аэропорт не было, фактов поджога и пожара ни в аэропорту, ни в погранчасти не зафиксировано", - официально сообщили в пресс-службе Мариупольского горуправления милиции.

Читайте такжеВ Мариуполе похоронное бюро подарило ДНР гроб с надписью «Вон из города» (фото)Утку о том, что горит аэропорт, запустили в соцсетях антимайдана, сообщает издание.

По одной из версий, которую приводит 0629, это было сделано специально, чтобы дестабилизировать ситуацию вокруг аэропорта, где находился в это время задержанный террорист по кличке "Хандер".