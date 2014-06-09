В Мариуполе горят аэропорт и военная часть, в городе слышны выстрелы - очевидцы
02:22, 09 июня 2014Политика
2 0
В Мариуполе этой ночью в нескольких районах города слышны стрельба и взрывы.
В Мариуполе горит аэропорт / myavia.com.ua
Об этом 0629 сообщили очевидцы.
В городе слышны автоматные очереди в районе Левобережья и одиночные выстрелы - в Ильичевском районе.
Читайте такжеВ Мариуполе похоронное бюро подарило ДНР гроб с надписью «Вон из города» (фото)
Жители Приморского района также слышали выстрелы.
Как сообщают местные жители в Twitter, сегодня ночью в результате перестрелки загорелся местный аэропорт, а также воинская часть, расположенная рядом с ним, передает ТСН.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter