В Мариуполе горят аэропорт и военная часть, в городе слышны выстрелы - очевидцы

Об этом 0629 сообщили очевидцы.

В городе слышны автоматные очереди в районе Левобережья и одиночные выстрелы - в Ильичевском районе.

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Жители Приморского района также слышали выстрелы.

Как сообщают местные жители в Twitter, сегодня ночью в результате перестрелки загорелся местный аэропорт, а также воинская часть, расположенная рядом с ним, передает ТСН.