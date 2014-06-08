В Артемовске ночью боевики из гранатомета обстреляли танковую базу - СМИ

В Артемовске ночью террористы напали на танковую базу, сообщает 06274.com.ua.

От трех мощных взрывов проснулись жители близлежащих к воинской части районов в 3.10 утра. В соседних домах и магазинах вылетели стекла.

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Обстоятельства происшедшего пока официально не комментируют. По информации издания, неизвестные стреляли по воинской части из гранатомета. Пострадавших по предварительным данным нет.

Напомним, что это второе нападение на данную воинскую часть: в апреле солдатам удалось отразить вооруженный штурм.