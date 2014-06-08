Яценюк: Президент, парламент и Кабмин будут действовать как единое целое

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк выразил уверенность в слаженной работе новоизбранного президента Украины Петра Порошенко с парламентом и Кабинетом министров.

Об этом он написал в субботу ночью на своей странице в Facebook.

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"Поздравляю Петра Порошенко с вступлением на должность Президента Украины. Сегодня у нас есть законный и легитимно избранный на честных и прозрачных выборах глава государства. Миллионы украинцев своим выбором доказали, что Украина - единая и неделимая. Знаю: как единое целое будут действовать Президент, Парламент и Кабинет министров", - заявил он.