Кризис, смена правительства, финпомощь: Яценюк рассказал, о чем говорил с Меркель и Кличко

Кроме того, во встрече принимали участие министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, глава комитета по иностранным делам Европейского парламента Элмар Брок, заместитель фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Андреас Шокенхоффер.

Как сообщает пресс-служба ВО «Батькивщина», на пресс-конференции после завершения встречи Яценюк выразил благодарность канцлеру Германии за поддержку украинского народа для стабилизации ситуации в Украине.

Яценюк подчеркнул, что в первую очередь на повестке дня, которая обсуждалась во время встречи с Меркель стояло «избежание насилия и кровопролития».

«От власти и действующего президента зависит, сделают ли они реальные действия, чтобы преодолеть политический и экономический кризис», - подчеркнул он.

Читайте такжеКличко призвал Меркель к введению санкций против Януковича и его окруженияЯценюк отметил, что для того, чтобы преодолеть политический кризис в Украине, необходимо перейти от президентской к парламентско-президентской формы правления: «Мы требуем от властей, чтобы в парламенте был принят специальный законодательный акт, который делает Украину демократическим государством с парламентско-президентской формой правления».

Второй шаг, по его словам, - это формирование коалиционного правительства: «Не коррумпированного, а проукраинского и проевропейского правительства».

«Это новое правительство получит помощь от наших западных партнеров для того, чтобы стабилизировать финансовую ситуацию в стране», - подчеркнул председатель Политсовета «Батькивщины».

Он подчеркнул необходимость возобновления переговоров с МВФ и другими международными институтами: «Это даст возможность стабилизировать экономическую ситуацию, увеличить объем инвестиций и избежать банкротства, которое на сегодня очень возможно».

По словам Яценюка, Украине также необходимы прозрачные отношения с российскими партнерами: «Наши российские соседи должны выстраивать свою политику относительно Украины прозрачно».

Читайте такжеСтало известно, о чем будут говорить Яценюк, Кличко и Меркель в Берлине«Мы твердо убеждены, что мы способны решить этот политический и экономический кризис. Это наиболее драматический период в истории Украины с момента ее независимости. Украинский народ борется за свою свободу, и мы будем бороться до победы», - подчеркнул Яценюк.

Отвечая на вопрос журналиста относительно переговоров с властью, Яценюк отметил, что президент Янукович хочет «выиграть время и втянуть оппозицию в бесконечные переговоры».

Он подчеркнул, что оппозиция стремится к «прозрачной проевропейской, проукраинской политике, «чтобы спасти страну, избежать кровопролития, преодолеть политический и экономический кризис и сделать Украину страной, которая уважает каждого человека»: «Сейчас от президента зависит, примет ли он это, или нет», - добавил Яценюк.