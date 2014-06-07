Путин приказал усилить охрану границы России с Украиной
14:34, 07 июня 2014Политика
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Цель усиления режима охраны - исключить незаконные переходы границы.
REUTERS
Президент РФ Владимир Путин дал указание погранслужбе ФСБ России принять все необходимые меры по усилению режима охраны госграницы с Украиной с целью исключить незаконные переходы.
Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главы российского государства, передает ИТАР-ТАСС.
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