МИД вручил России очередную ноту относительно нарушения режима на границе

В частности, внешнеполитическое ведомство Украины обратилось с требованием к российской стороне предоставить разъяснения относительно очередных фактов грубого нарушения режима украинско-российской государственной границы. В этой связи указано на задержание 30 мая украинскими пограничниками на направлении Новая Надежда (Россия) - Дибровка (Украина) вооруженных лиц при попытке незаконного пересечения границы с территории России со значительным количеством оружия.

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28 мая было нарушено воздушное пространство Украины со стороны России - в зоне антитеррористической операции прекращен несанкционированный полет беспилотника российского производства.

5 июня группой вооруженных лиц на бронетранспортере и грузовых автомобилях с тяжелым вооружением осуществлено с российской стороны нападение на пункт пропуска «Мариновка» на территории нашего государства. После отпора вооруженных украинских силовиков упомянутые лица беспрепятственно отступили на российскую территорию.

Российской стороне был заявлен решительный протест в связи с бездействием пограничной службы и других компетентных органов России, которые не препятствуют незаконному перемещению вооруженных организованных формирований и лиц на территорию Украины. Такие действия российской стороны уже привели к нарушению безопасности на украинско-российской государственной границе и резкму обострению обстановки в приграничных районах на территории Украины.

Результатом стало решение Правительства Украины о прекращении движения через украинско-российскую государственную границу в восьми пунктах пропуска в Донецкой и Луганской областях.

МИД Украины привлекло внимание к непосредственному участию российских парамилитарных образований, в частности, так называемых «казаков», в захвате и удержании в Донецкой и Луганской областях восьмерых членов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Российскую сторону призвано немедленно осуществить необходимые действия для скорейшего освобождения захваченных членов миссии ОБСЕ.