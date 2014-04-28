США призвали Москву помочь освободить заложников в Славянске

Об этом в ходе телефонной беседы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил госсекретарь США Джон Керри, сообщает Голос Америки.

Согласно сообщению, Керри в очередной раз вспомнил о работе, которая ведется в Верховной Раде по принятию законопроекта об амнистии, который бы способствовал проведению основательной конституционной реформы и сдержал опасное и насильственное сепаратистское движение в Славянске.

Читайте такжеБерлин призвал Москву содействовать освобождению инспекторов ОБСЕ

Госсекретарь США призвал Россию публично поддержать усилия Украины, а не подрывать их.

Он также выразил обеспокоенность, что провокационные действия российских военных и границах с Украиной, их поддержка сепаратистов и подстрекательские риторика "подрывает стабильность, безопасность и единство Украины".

Как сообщал УНИАН, 25 апреля в Славянске террористы захватили автобус, в котором находились 7 представителей ОБСЕ, 5 представителей Вооруженных сил Украины и водитель. По данным Минобороны Германии, в составе невооруженной миссии, задержанной в Славянске, - трое военных наблюдателей из Германии, один немецкий военный переводчик и четверо военных наблюдателей из Дании, Чехии, Польши и Швеции.

Боевики заявили о намерении обменять их «на наших пленных, в частности, на (арестованного «народного губернатора» Донецка) Павла Губарева».

27 апреля, по сообщению СМИ, террористы освободили одного из воськи захваченных военных инспекторов ОБСЕ.