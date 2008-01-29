Регионал Хомутынник считает обвинения Москаля местью за Луценко

Нардеп-регионал Виталий Хомутынник заявил, что его шокировало вчерашнее заявление члена Народной самообороны Геннадия Москаля о том, что брат Виталия Хомутынника – Юрий причастен к кражам автомобилей в Киеве. И более того – возглавлял преступную группировку. (Заявление распространила прес-служба Народной самообороны)

«Заявление Геннадия Москаля о том, что мой 24-летний брат, студент ВУЗа, является лидером преступной группировки, меня, мягко говоря, шокировало. Я не удержался от того, чтобы не позвонить Геннадию Геннадьевичу лично», - сказал Хомутынник.

По словам регионала, в беседе с ним Москаль «пояснил мотивы для таких заявлений следующим образом:

«Вы подписывали Постанову про следственную комиссию по инциденту Луценко-Черновецкий, собираете подписи про его отставку, организовываете митинги… Какую реакцию Вы ожидали от нас?»

И добавил, что «наша работа по родственникам народных депутатов от Партии регионов только начинается».

Виталий Хомутынник отметил, что «сегодня в Украине, согласно Конституции, степень виновности определяют суды, а не политики с определенной политической окраской. Ведь такие некорректные заявления сравнимы разве что с анекдотом про «базарных бабок», которые говорят, что у тебя дочь легкого поведения, а ты иди и оправдывайся, что у тебя и дочери нет», - приводит слова нардепа пресс-служба Союза молодёжи регионов Украины.

Также Хомутынник предупредил родственников своих коллег о том, что в ближайшее время не исключены провокации в их адрес с целью поставить в зависимость народных депутатов, которые могут голосовать за отставку Министра внутренних дел.