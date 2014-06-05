СБУ объявила в розыск сепаратистов Павла Губарева и Василия Никитина

Информация о розыске обнародована на сайте МВД в разделе «лица, скрывающиеся от органов досудебного следствия», передает Еспресо.TV.

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Так, согласно информации, Павел Губарев подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса («действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захват государственной власти»).

Отмечается, что Павел Губарев исчез из поля зрения правоохранителей 26 мая.

В то же время, Василий Никитин подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса («умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины или конституционного строя, совершенные по сговору лиц»). Он исчез из поля зрения правоохранителей 28 мая.

Суд выдал постановление о задержании подозреваемых.

Как сообщал УНИАН, ранее СБУ уже задерживала так называемого «народного губернатора Донецка» Павла Губарева, однако была вынуждена отпустить его в обмен на трех захваченных террористами сотрудников СБУ.

Против Павла Губарева было возбуждено уголовное дело. Он был обвинен в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, в захвате государственной власти и государственных или общественных зданий или сооружений. 6 марта его арестовали.