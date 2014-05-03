На Луганщине около ста террористов блокируют дорогу и обыскивают автомобили

23:55, 03 мая 2014
Политика
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Экстремисты объясняют, что ждут "Правый сектор".

Террористы обыскивают машины / REUTERS

На блокпосту в Станично-Луганском районе около ста вооруженных людей блокирует дорогу.

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Об этом сообщается на сайте ГУМВД Украины в Луганской области.

Проверяют все транспортные средства, объясняя водителям автотранспорта, ждут со стороны России «Правый сектор».

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