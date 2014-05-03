На Луганщине около ста террористов блокируют дорогу и обыскивают автомобили
23:55, 03 мая 2014Политика
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Экстремисты объясняют, что ждут "Правый сектор".
Террористы обыскивают машины / REUTERS
На блокпосту в Станично-Луганском районе около ста вооруженных людей блокирует дорогу.
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Об этом сообщается на сайте ГУМВД Украины в Луганской области.
Проверяют все транспортные средства, объясняя водителям автотранспорта, ждут со стороны России «Правый сектор».
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