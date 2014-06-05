В Торезе боевики за проукраинские взгляды похитили преподавателя

В Торезе Донецкой области террористы за проукраинские взгляды похитили преподавателя Торезского факультета Харьковского института экономики рыночных отношений и менеджмента, кандидата философских наук Олега Галазюка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили коллеги Галазюка, проживающие в Торезе.

По словам очевидцев, «в среду, 4 июня, неизвестные люди подъехали на двух машинах, четверо из них зашли в институт и вывели Олега Дмитриевича под руки; люди были в камуфляжной форме, с русским говором и у них были какие-то непонятные нашивки».

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Также коллеги рассказали: «Олег Галазюк – кандидат философских наук, у него глубокие знания английского, преподает в институте философию и английский язык. Он всего добился своим трудом». При этом подчеркнули, что Галазюк «всегда был проукраинских взглядов и свою позицию не скрывал, неоднократно и осенью, и зимой был на Майдане в Киеве».

По словам собеседников УНИАН, на сегодняшний день никакой связи с похищенным нет, и «все встревожены и озадачены, куда и зачем его похитили».