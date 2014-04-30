КПУ вербует пенсионеров для участия в провокациях на юго-востоке Украины - Кличко

Коммунистическая партия организовывает пенсионеров для участия в провокациях в южных и восточных регионах Украины.

Об этом в Facebook написал лидер партии «УДАР» Виталий Кличко.

«Друзья! Мне сегодня из разных источников - звонили и простые киевляне, и представители политических сил - поступила тревожная информация. По данным источников, представители Коммунистической партии в Киеве занимаются вербовкой активистов», - пишет Кличко.

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Он отмечает, что в основном людей набирают из числа пенсионеров для участия в пророссийских и сепаратистских акциях в областных центрах Юга и Востока Украины: Одесса, Запорожье, Николаев, Херсон.

«Один из источников отметил, что «такой масштабной работы по количеству участников и финансированию он не припомнит». Отправка сегодня (30 апреля) и завтра (1 мая)», - пишет Кличко.

Он считает, что готовится массовая провокация, когда патриотично настроенные граждане Украины и местные силы самообороны будут вынуждены «противостоять» пожилым людям, за спинами которых будут действовать боевики сепаратистов.

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Кличко уверен, что целью этой акции является эскалация насилия, создание «нужной» картинки для антиукраинской пропаганды.

Он требует от правоохранительных органов пресечь любые противоправные действия по расколу страны и эскалации насилия.

Кличко также обратился к патриотично настроенным гражданам Украины в областных центрах на Юге и Востоке Украины с просьбой не вестись на провокации, не участвовать в силовом противостоянии, которое, скорее всего, будут инспирировать организаторы провокаций.

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Вместе с тем Кличко призвал людей, которых нанимают для участия в провокациях, отказаться от этого. «У организаторов этой провокации нет ни принципов, ни совести. Они будут использовать вас, ваших близких «в темную», в качестве «живого щита». И без колебаний, если им потребуется, поставят людей под избиение. Вы рискуете своей жизнью и здоровьем, жизнью ваших близких. Откажитесь от участия в провокации. Если кому-то известно о намерении ваших родственников принять участие в «поездке», сделайте все возможное, чтобы остановить их. Люди, которые организовывают провокацию, хотят крови. Их не устроит «мирный протест». И они пойдут даже на убийство, если это будет «полезно» для выполнения их грязных задач», - заявил Кличко.