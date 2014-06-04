Нацгвардия подтвердила информацию о захвате полка ППС в Луганске

Об этом сообщается на официальном сайте Нацгвардии.

"Во время длительного противостояния полностью уничтожены в огне автомобильный парк и помещения штаба воинской части, огнем повреждена казарма правоохранителей", - сказано в сообщении.

Обстрел террористы вели из тяжелого оружия: автоматов, пулеметов минометов и гранатометов, также работали снайперы.

Читайте такжеВ Луганске более 300 террористов штурмуют полк Нацгвардии"Правоохранители отстреливались, пока не использовали весь боезапас, вели бой до последнего патрона. Среди правоохранителей три бойца правопорядка ранены", - информирует сайт Нацгвардии.

В то же время, среди нападавших - около 20-ти раненых и шестеро убитых.

По данным Нацгвардии, в настоящее время личный состав воинской части передислоцируется в другое безопасное место.

Российские СМИ ранее сообщали, что после взятия штурмом части боевики выстроили бойцов на плацу.