В Торезе подорвали местное управление СБУ - СМИ

16:02, 01 июня 2014
Политика
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Жертв и пострадавших нет. 

torez.dn.ua

1 июня в Торезе Донецкой области неизвестные подорвали местное управление Службы безопасности Украины. 

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Как передает сайт Новости Донбасса, по зданию СБУ был произведен выстрел, предположительно, из ручного гранатомета РПГ ”Муха”. 

Жертв и пострадавших нет. 

Видео torezinfo
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