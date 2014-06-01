В Торезе подорвали местное управление СБУ - СМИ
16:02, 01 июня 2014Политика
0
Жертв и пострадавших нет.
В Торезе подорвали местное управление СБУ - СМИ / torez.dn.ua
1 июня в Торезе Донецкой области неизвестные подорвали местное управление Службы безопасности Украины.
Читайте такжеВ Донецке остаются закрытыми транзитный и пригородный вокзалы
Как передает сайт Новости Донбасса, по зданию СБУ был произведен выстрел, предположительно, из ручного гранатомета РПГ ”Муха”.
Жертв и пострадавших нет.
Видео torezinfo
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter