В Крыму казаки напали на прихожан церкви Киевского патриархата

Возле храма Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) в Перевальном под Симферополем появились представители «крымской самообороны», сообщает Крым.Реалии.

Утром 1 июня прихожане этого храма подверглись нападению со стороны представителей так называемых казачьих формирований.

Верующие намеревались зайти в храм на воскресную службу, однако мужчины в казацкой форме преградили им дорогу. Последние заявили, что не пустят людей к церкви и требовали, чтобы они покинули место. Прихожане возмутились таким отношением и сели в автомобили, но уезжать отказались. Тогда, как сообщили свидетели, казаки стали бить им машины.

«Я был дома. Слышу - какой-то шум, крики. Вышел, смотрю - казаки с нагайками и битами машину бьют. Ругаются. Я вызвал полицию, теперь ждем», - рассказал по телефону очевидец событий.

Читайте такжеВ Крыму пропал еще один проукраинский активист

После этого настоятель храма отец Иоанн начал ссориться с представителями казаков, возмущаясь их поведением, предупредив, что сейчас сюда приедут единоверцы. Однако оппоненты восприняли это как угрозу и сразу же обратились за помощью к «самообороны Крыма».

Спустя некоторое время к храму подтянулись представители указанного парамилитарного формирования, вооруженные автоматами. По их словам, они прибыли сюда, чтобы «не допустить провокаций со стороны активистов «Правого сектора».

Читайте такжеВ Крыму здание мечети девятнадцатого века используют в качестве семейного общежития

Также здесь находится несколько пожилых людей с плакатами, которые протестуют против присутствия прихожан УПЦ КП.

Позже священник позвонил в полицию. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов, выясняя подробности инцидента.

Снимать все, что происходит, люди в камуфляже запрещают, угрожая журналистам.