Налет террористов на подразделение "Дьяково" был отвлекающим маневром - ГПСУ

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Там напомнили, что около 20:00 30 мая террористы начали штурм пограничного подразделения "Дьяково" Луганского отряда.

Как пишет УП, в нападении участвуют более 80 боевиков, которые прибыли на грузовиках.

Они используют гранатометы и стрелковое оружие. Для поддержки пограничников и отражения атаки нападающих силы АТО направили авиацию.

Накануне пограничники на данном направлении задержали две "Газели" с автоматами, пистолетами, пулеметами, гранатометами, снайперскими винтовками и ящиками с боеприпасами и гранатами. Также задержали несколько лиц, с которыми была и женщина с 10 тысячами долларов США. После этого в адрес пограничников начали раздаваться угрозы расправы.