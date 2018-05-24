Командующий ВВ Кихтенко: Не вижу опасности для страны в создании Национальной гвардии

Нужна ли Украине Национальная гвардия? Полтора десятка лет назад она уже была. Потом ее расформировали. И вот опять Президент предлагает парламенту создать Нацгвардию, точнее – реформировать Внутренние войска, на их базе создав Нацгвардию. Что за этим стоит? Беседа – с командующим Внутренними войсками Украины генерал-полковником Александром Кихтенко.

Александр Тимофеевич, насколько нам нужна сегодня Национальная гвардия? Не хватит ли нам Внутренних войск, которыми вы командуете?

Не вижу ничего негативного в том, что сегодня Секретариат Президента подал на рассмотрение ВР проект закона о Национальной гвардии. Такая военная структура, как Национальная гвардия уже существовала в Украине в начале 90-х годов. Но потом она была расформирована и возвращена к месту “дислокации”: опять, во Внутренние войска..

Но практически с 2003 года опять возник вопрос о реформировании ВВ. Было много наработок и законопроектов. Последний из них подавался и отрабатывался при участии главного управления Внутренних войск с привлечением специалистов Секретариата Президента и специалистов МВД. Необходимость принятия нового закона именно в том, что на сегодня нужно систематизировать все нормативные акты, постановления Кабинета министров, учитывая изменения в Конституцию, поскольку мы пользуемся тем законом, который был принят до внесения изменений в нее.

Кроме того, после того как ВВ были подчинены Президенту возникла определенная правовая коллизия... И из нее нужно выйти, четко определив статус ВВ (или НГ), прописав, какие они задаи должны выполнять, кто ими должен руководить, кто – контролировать и нести ответственность.

И какие это задачи? Задачи, которые будут возлагаться на Национальную гвардию, если такая структура будет создана, не очень отличаются от задач, которые сегодня выполняют Внутренние войска, – в интересах 18 министерств и учреждений. У нас настроено тесное взаимодействие с МИД, Минпромполитики, Энергоатомом, Государственной пограничной службой, Департаментом по вопросам исполнения наказаний, Генпрокуратурой и т.д..

С другой стороны, есть и новые задачи. Например, участие в борьбе с терроризмом. Этого в законе о ВВ нет, хотя мы активно участвуем в выполнении этих задач, тесно сотрудничаем с антитеррористическим центром.

Также в законопроекте четко определена деятельность Нацгвардии в случае возникновения массовых беспорядков, тогда как в законе о Внутренних войсках это четко не определено. Должна же быть сила, которая сможет ликвидировать беспорядки и дать возможность нормально жить людям?!

Законопроект также предусматривает, что Президент государства как Верховный Главнокомандующий (ведь НГ или ВВ – это военные формирования) назначает их руководство и освобождает от должности, осуществляет контроль за деятельностью Нацгвардии. Кстати, также четко выписаны и права депутатов Верховной Рады по контролю за этим формированием. Потому не вижу никаких проблем, которые якобы могут возникать в случае создания Национальной гвардии.

Одновременно хотел бы сразу дать ответ на упреки, мол, сочетание военного компонента с правоохранительной функцией содержит опасность для государства. Напротив, это крепит безопасность государства, обеспечивает нормальное демократическое развитие страны. И это – опыт европейских стран, в частности Национальной жандармерии Франции. Мы изучаем их опыт, наши специалисты проходят там учебу, а там есть чему поучиться. Поучиться именно исполнению законов и высокому уважению к гражданам государства, что мы и делаем. Потому на сегодня никто не может обвинить Внутренние войска в том, что они вышли за рамки правого поля или повлекли какие-то тяжелые последствия для государства.

Если Нацгвардия будет создана, не будет ли дублировать она функции других силовых структур страны? Национальная гвардия, которая была создана в 1991 году, имела изъян: после того возникли Вооруженные Силы Украины, она начала дублировать их функции, а также функции Внутренних войск, Пограничной службы, МВД. Поэтому, тогдашняя Нацгвардия сыграла свою роль, и большая часть “гвардейцев” после расформирования вернулась служить во Внутренние войска, поскольку именно на базе большей части ВВ было создано это воинское формирование.

Не следует также забывать, что после ликвидации Нацгвардии “образца 91-го года” и возвращения ее частей в ВВ мы сократили тяжелое вооружение, имевшееся на вооружении НГ. У нас сегодня нет артиллерийских систем, ударных вертолетов, танков, ударных самолетов. Вместо этого есть легкая бронетехника, которая будет использоваться для защиты жизни наших военнослужащих при выполнении задач по разоружению незаконных вооруженных формирований. То есть у нас есть именно тот комплекс вооружения, техники, специальных средств, которые дают возможность поддерживать порядок в государстве. Но все они могут быть применены только согласно действующему законодательству.

С вашей точки зрения, кто или что сегодня мешает принятию закона об НГ и как быстро он вообще может быть принят?

Сегодня проект закона о НГ проходит нормальный путь изучения, согласования. Я убежден, что народные депутаты, разобравшись в вопросе, поддержат законопроект, и его одобрят даже не 226 депутатов, а его поддержит весь наш парламент.

Поймите, не несет угрозы сегодня для общества будущая Нацгвардия, если она будет создана. И не несут угрозы для общества Внутренние войска. Это все должны четко понимать, а не пугать граждан тем, что кто-то кого-то будет расстреливать, будет “прессовать”, будет заниматься репрессиями. Для того, чтобы таких разговоров не было, нужно данный закон изучить, принять в первом чтении, а затем спокойно, с привлечением научных работников, специалистов доработать. Особенно – в том, что касается его применения. Вот это нужно более четко выписать в данном законе. Тогда ни у кого не будет сомнений, что это формирование может быть применено кем-то против народа.

Как дорого может обойтись нам создание Нацгвардии?

Затраты на смену названия и все такое не будут значительными. Должен быть принцип разумно необходимой “достаточности” – главное, чтобы НГ эффективно выполняла свои функции.

Один из законопроектов реформирования МВД (в частности, нардепа Геннадия Москаля) предусматривает подчинение Нацгвардии, в случае ее создания Министерству внутренних дел. Насколько целесообразен такой шаг? Геннадий Москаль – народный депутат, и он имеет право подавать любые законопроекты. Мое отношение к этому? Нормальное, позитивное. Тем более что Внутренние войска или Нацгвардия и так будут сотрудничать с МВД и подчиняться министру внутренних дел по вопросам охраны общественного порядка. В данном случае подчинение должно быть в соответствии с задачами. Сегодня министр внутренних дел отвечает за состояние общественного порядка в государстве, и Внутренние войска или Национальная гвардия тоже принимают участие в этом. Следовательно, не только милиция должна заниматься этими вопросом. Этим должны заниматься и местные органы власти, и ВВ (или Нацгвардия), и Служба безопасности Украины, другие институты, созданные для поддержки безопасности в государстве. Это общая задача государства.

Записал Евгений Демьянов