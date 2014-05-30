Великобритания надеется, что Порошенко восстановит мир и безопасность в Украине

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон поздравил Петра Порошенко с избранием на пост президента Украины, выразив надежду, что Порошенко сможет восстановить мир и безопасность в Украине, а также провести необходимые реформы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Порошенко, в ответ он поблагодарил Кэмерона за личную поддержку и поддержку Великобританией народа Украины.

Стороны договорились провести двустороннюю встречу 6 июня во время празднования 70-летия высадки союзников в Нормандии.

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В ходе беседы Порошенко также заявил, что гибель 12 военнослужащих в результате обстрела вертолета террористами вблизи Славянска требует еще более решительных и профессиональных шагов в борьбе с террористами.

“Наша борьба является частью глобальной войны с терроризмом, и мы надеемся на поддержку Британии в этом”, - отметил он.

Британский премьер также выразил соболезнования украинскому народу и заверил во всесторонней поддержке Украины и ее стремления к миру и безопасности.