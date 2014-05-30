На границе с Россией задержаны микроавтобусы с оружием и боеприпасами

Как сообщили УНИАН в отделе взаимодействия со СМИ и связей с общественностью администрации Государственной пограничной службы, сначала был остановлен автомобиль Mercedes Vito, который должен был встречать и сопровождать автомобили из России. А через некоторое время задержали 2 «Газели», которые двигались с российской стороны.

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В целом, из автомобилей изъято 28 автоматов АК, 6 пулеметов, 3 гранатомета типа «Муха», 4 снайперские винтовки и 40 ящиков с боеприпасами и гранатами.

Среди пассажиров одной «Газели» была женщина, которая при себе имела $10 тыс. В целом, пограничники задержали 13 человек.