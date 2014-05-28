Охрану границ с РФ усилят, чтобы больше не дать грузовикам с боевиками проникнуть в Украину

13:35, 28 мая 2014
Политика
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В АТО заявляют об усилении охраны украинско-российской границы, чтобы не допустить в Украину грузовиков с боевиками и боеприпасами из России.

Охрану границ с Россией усилят / Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам на пресс-конференции в Киеве руководитель оперативной группы по информированию об АТО Владислав Селезнев с места событий по телефону.

«Приняты соответствующие меры ради усиления украинско-российской границы. Там задействованы соответствующие силы и средства, чтобы в будущем не допустить со стороны Российской Федерации грузовиков с боевиками и боеприпасами, которые используются ради того, чтобы создать хаос и неопределенность в Украине», - сказал Селезнев.

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Как сообщал УНИАН, Государственная пограничная служба Украины проинформировала, что 27 мая ночью часть боевиков на грузовиках прорвалась в Украину из России. Позже этот факт подтвердило Министерство внутренних дел.

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