Охрану границ с РФ усилят, чтобы больше не дать грузовикам с боевиками проникнуть в Украину

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам на пресс-конференции в Киеве руководитель оперативной группы по информированию об АТО Владислав Селезнев с места событий по телефону.

«Приняты соответствующие меры ради усиления украинско-российской границы. Там задействованы соответствующие силы и средства, чтобы в будущем не допустить со стороны Российской Федерации грузовиков с боевиками и боеприпасами, которые используются ради того, чтобы создать хаос и неопределенность в Украине», - сказал Селезнев.

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Как сообщал УНИАН, Государственная пограничная служба Украины проинформировала, что 27 мая ночью часть боевиков на грузовиках прорвалась в Украину из России. Позже этот факт подтвердило Министерство внутренних дел.