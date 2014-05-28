Россия готова к диалогу с новой властью Украины - спикер Совета федерации

Об этом сегодня заявила председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко, передает Русская служба Би-Би-Си.

"Знаем, что эти выборы прошли не без проблем, не во всех регионах одинаково, но мы уважаем выбор украинского народа. Украинский народ его выразил, и мы готовы к диалогу с новыми властями, которые будут сформированы", - подчеркнула спикер верхней палаты российского парламента, отметив, что Россию и Украину связывает очень многое.

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"Мы должны находить формы этого диалога и разрешать те проблемы, которые сложились за последнее время между Россией и Украиной. Мы будем двигаться именно в этом направлении", - добавила она.

При этом Матвиенко заявила, что надежды на то, что "после окончания голосования в Украине наступит мир, согласие, начнется общенациональный диалог", не оправдались. Как отметила спикер, "карательная операция не только не остановлена, чего ожидали все от вновь избранного президента, она наращивает свои масштабы".

Как известно, по предварительным данным, на досрочных выборах президента Украины 25 мая победил Петр Порошенко.