Яценюк говорит, что не беспокоится о своем политическом будущем

«Мое политическое будущее меня не интересует, для меня важно будущее моей страны», - сказал премьер в интервью немецкой газете Bild.

Кроме того он заявил, что Украине нужны единство, новое качество государственной власти и реальные изменения - не на бумаге, а в жизни.

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«Стране нужны единство, новое качество государственной власти, - сказал глава правительства. - Страна должна стать частью Европы и пройти через сложные изменения - не на бумаге, а в жизни».

При этом он подчеркнул, что все эти задачи стоят сегодня перед всей вертикалью власти, в том числе и президентом. «Все, что должен сделать президент, уже было сказано - на Майдане», - отметил Яценюк.

Как сообщал УНИАН, 28-29 мая премьер-министр Украины Арсений Яценюк находится с визитом в Германии, где запланированы его встречи с руководством страны.

25 мая в Украине прошли выборы президента Украины. Центральная избирательная комиссия получила уже 99,05% электронных протоколов участковых избирательных комиссий о результатах голосования на внеочередных выборах президента Украины. Согласно информации в системе “Выборы”, выборы прошли в один тур, а победителем кампании стал Петр Порошенко. За него проголосовали 54,7% избирателей.