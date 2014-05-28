Обама говорит, что США добились изоляции России на международной арене

"Наши возможности по формированию мирового мнения помогли сразу же изолировать Россию. Благодаря лидерству Америки, мир немедленно осудил российские действия, Европа и G7 присоединились к нам во введении санкций, НАТО укрепило обязательства перед Восточной Европой, МВФ помогает стабилизировать экономику Украины, наблюдатели ОБСЕ дали миру взглянуть на нестабильные области Украины", - сказал Обама, выступая в военной академии Вест-Пойнт в Нью-Йорке, передает РИА Новости.

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"Мобилизация мирового (общественного) мнения и мировых институтов стала противовесом российской пропаганде, российским войскам на границе и вооруженным ополченцам", - добавил американский президент. "Мы не знаем, как будет развиваться ситуация. Будут серьезные вызовы. Но наша поддержка союзникам от имени международного порядка дала шанс народу Украины выбрать свое будущее", - сказал Обама.