Обама говорит, что США добились изоляции России на международной арене
Президент США Барак Обама выступил в среду с утверждением, что США, повлияв на мировое общественное мнение, смогли подвергнуть Россию изоляции на международной арене после аннексии Крыма.
"Наши возможности по формированию мирового мнения помогли сразу же изолировать Россию. Благодаря лидерству Америки, мир немедленно осудил российские действия, Европа и G7 присоединились к нам во введении санкций, НАТО укрепило обязательства перед Восточной Европой, МВФ помогает стабилизировать экономику Украины, наблюдатели ОБСЕ дали миру взглянуть на нестабильные области Украины", - сказал Обама, выступая в военной академии Вест-Пойнт в Нью-Йорке, передает РИА Новости.
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"Мобилизация мирового (общественного) мнения и мировых институтов стала противовесом российской пропаганде, российским войскам на границе и вооруженным ополченцам", - добавил американский президент. "Мы не знаем, как будет развиваться ситуация. Будут серьезные вызовы. Но наша поддержка союзникам от имени международного порядка дала шанс народу Украины выбрать свое будущее", - сказал Обама.