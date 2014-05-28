Опрос: 53% украинцев уверены, что за конфликтом на Востоке стоят спецслужбы России

При этом в восточных регионах такого мнения придерживается 36% опрошенных, передает ТСН.ua.

При этом 32% опрошенных считают, что протесты устраивают мирные жители, недовольные экономической и политической ситуацией в Украине, 19% считает, что акции вызваны бездействием власти. Большое количество респондентов уверено, что протесты возникли из-за того, что власть не слышит требования населения региона (15%), также популярна мысль о том, что с помощью протеста жители Востока хотят получить более широкие полномочия для своих областей (13%).

Кроме того, большинство респондентов выступило за мирное урегулирование конфликта и поиск компромисса. Опрошенные выбрали такие шаги для урегулирования ситуации: создание программ для вывода из кризиса всех регионов страны (31%), немедленное приостановление военных действий и переговоры с протестующими (28%), диалог с протестующими без прекращения АТО (27%), принятие ряда законов относительно расширения полномочий регионов (21%).

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В то же время украинцы не верят, что в ближайшее время конфликт разрешится путем компромисса. Лишь 19% считают, что ситуация будет развиваться в позитивном русле, более половины уверены в дальнейшем обострении обстановки. 28% опрошенных считают, что Россия введет свои войска на территорию Украины, 18% ожидают усиления давления со стороны украинской армии. Только 15% верят в возможность стабилизации ситуации путем удовлетворения требований протестующих, 13% полагают, что все будет продолжаться в текущем режиме. 15% респондентов даже не могут представить, что произойдет на Востоке дальше, и затруднились с ответом.

Деятельность украинской власти в условиях, которые сложились, 95% украинцев оценивают негативно. 48% говорят, что власть выполняет не все, что должна, и не в полном объеме, 30% просто дают неудовлетворительную оценку действиям власти, а 17% опрошенных уверены, что власть совершенно не понимает ситуации, в которой оказалась Украина.

Опрос проводился среди украинцев в интернете в городах с населением более 50 тыс. в мае. Были опрошены 1000 респондентов в возрасте от 18 до 55 лет.