Боевики заняли управление ГСЧС в Донецке, возле здания начали возводить баррикады

В Донецке боевики заняли управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям на улице Щорса.

Как сообщает «Украинская правда», боевики попросили всех людей покинуть здание, пожарные машины были отогнаны в другое место.

Возле здания строят баррикаду из железобетонных блоков.

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Рядом с этим местом располагается травматология, где ранее раздавались выстрелы.

Через два квартала от управления ГСЧС на соседней улице находится здание Донецкого горсовета.