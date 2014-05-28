Боевики заняли управление ГСЧС в Донецке, возле здания начали возводить баррикады
15:22, 28 мая 2014Политика
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В Донецке боевики заняли управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Боевики заняли здание ГСЧС в Донецке / REUTERS
В Донецке боевики заняли управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям на улице Щорса.
Как сообщает «Украинская правда», боевики попросили всех людей покинуть здание, пожарные машины были отогнаны в другое место.
Возле здания строят баррикаду из железобетонных блоков.
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Рядом с этим местом располагается травматология, где ранее раздавались выстрелы.
Через два квартала от управления ГСЧС на соседней улице находится здание Донецкого горсовета.
Видео Ekaterina Sergatskova
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