Порошенко призвали остановить кровопролитие в восточных регионах

Приоритетной задачей новой власти должно стать прекращение кровопролития и восстановление мира на Юго-Востоке, а также возрождение региона. Об этом заявила Наталия Королевская в своем заявлении-обращении к новоизбранному президенту Украины Петру Порошенко. По ее словам, именно это решение позволит на деле обеспечить объединение страны и всего украинского народа.

«За последние несколько месяцев я объездила все регионы Юга и Востока нашей страны. Была во всех «горячих» точках, видела ужасы вооруженного конфликта, боль и страх в глазах тысяч людей, которым как никогда необходимо внимание и поддержка. Результаты же голосования свидетельствуют о том, что украинцы хотят жить в мирной, единой стране. Поэтому приоритетной задачей новой власти должно стать прекращение кровопролития на Юго-Востоке и возрождение региона», - подчеркнула она.

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Наталия Королевская призвала нового главу государства обратить особое внимание на социальную защиту граждан. «Это позволит сохранить социальный мир и не допустить потрясений, которые могут дестабилизировать обстановку и замедлить преобразования», - высказала уверенность экс-министр социальной политики.

Кроме того, она напомнила пятому президенту Украины, что доверие, оказанное ему гражданами страны – это не только возможность провести изменения, но и огромная ответственность. «Люди требуют построения новой страны – с эффективной властью, современной экономикой и надежными гарантиями социальной защиты. Уверенность в завтрашнем дне, понимание того, что государство придет тебе на помощь в сложной ситуации – это необходимые условия для того, чтобы они ощутили изменения к лучшему», - сказала она.

Вместе с тем Наталия Королевская пожелала главе государства успехов в исполнении важнейшей миссии служения народу Украины: «Надеюсь, что все здравомыслящие силы поддержат Вас в процессе укрепления украинской государственности, налаживания диалога между регионами и повышения уровня социальной защиты граждан нашей страны».