Тымчук объяснил, почему пограничники не могут отбить атаку террористов

Директор Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук утверждает, что недостаточная скоординированность действий пограничников и сил антитеррористической операции приводят к прорыву украинской границы боевиками со стороны России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Тимчук заявил на пресс-конференции.

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«Вдоль нашей восточной границы существует полоса обороны. Там есть достаточное количество подразделений Вооруженных сил, которые готовы дать отпор вторжению со стороны Вооруженных сил России. Но что касается взаимодействия пограничников и Вооруженных сил, то здесь есть проблемы. Было бы очень правильно на дорогах, которые ведут из России, выставить подразделения Вооруженных сил, батальоны на больших дорогах а отдельные роты и взводы на малых. Мы предложили это руководству АТО и ожидаем их реакции», - сказал Тымчук.

Он прибавил, что украинская пограничная служба фактически работает по западному образцу, то есть охраняет границу, а не обороняет ее, и поэтому в случае пересечения границы сотнями вооруженных террористов у Госпогранслужбы недостаточно сил и ресурсов, чтобы отбить атаку террористов.