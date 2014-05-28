Пограничники не видят полного отвода войск РФ от украинской границы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве заявил председатель Госпогранслужбы Николай Литвин.

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“По нашей информации, идет отвод войск от нашей границы, но с определенными особенностями - подразделения радиоразведки, разведки остаются на местах, базовые лагери остаются на местах, что позволяет в случае необходимости вернуться. Поэтому полного ухода нет, а так - погрузили в эшелоны (технику - УНИАН) и отбыли вглубь России”, - сказал Литвин.