Пограничники не видят полного отвода войск РФ от украинской границы
13:45, 28 мая 2014Политика
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В Государственной пограничной службе Украины заявляют, что не наблюдают полного отвода российских войск на украинской границе.
Пограничники говорят, что полного отвода войск нет / dpsu.gov.ua
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве заявил председатель Госпогранслужбы Николай Литвин.
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“По нашей информации, идет отвод войск от нашей границы, но с определенными особенностями - подразделения радиоразведки, разведки остаются на местах, базовые лагери остаются на местах, что позволяет в случае необходимости вернуться. Поэтому полного ухода нет, а так - погрузили в эшелоны (технику - УНИАН) и отбыли вглубь России”, - сказал Литвин.
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