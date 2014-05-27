МИД: Украина готова к диалогу с Москвой, как только РФ прекратит агрессию

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Данило Лубкивский, передает Радио Свобода.

«Нормализация отношений с Российской Федерацией невозможна до тех пор, пока Россия не отведет своих войск от границы Украины, пока не будет освобожден Крым, пока Россия не прекратит агрессивную политику и преступную риторику, с которой она относится не только к Украине, а ко всем соседним государства. Именно тогда наступит нормализация наших отношений с Москвой», - отметил Лубкивский.

Читайте такжеМИД призывает мир заставить Кремль не перебрасывать террористов и оружие в УкраинуПока же в своем отношении к Украине Россия нарушает фундаментальные принципы международного права, в том числе устав ООН, подчеркнул Лубкивский. Он назвал недопустимым то, что Москва фактически ведет необъявленную войну против Украины, нарушая ее территориальную целостность, поддерживая сепаратистские настроения в отдельных регионах государства.

19 мая в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин дал команду вернуть российские войска, которые проводили «обучения» у границ Украины, в места постоянной дислокации.

Через несколько дней генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявлял, что некоторые российские подразделения могут готовиться к отводу от украинской границы. В то же время он констатировал, что большинство ранее развернутых российских сил остаются вблизи границы с Украиной.