МИД: Украина готова к диалогу с Москвой, как только РФ прекратит агрессию
Украина готова вести диалог со всеми своими соседями, включая Россию, но только после того, как Москва прекратит свою агрессию против украинского государства.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Данило Лубкивский, передает Радио Свобода.
«Нормализация отношений с Российской Федерацией невозможна до тех пор, пока Россия не отведет своих войск от границы Украины, пока не будет освобожден Крым, пока Россия не прекратит агрессивную политику и преступную риторику, с которой она относится не только к Украине, а ко всем соседним государства. Именно тогда наступит нормализация наших отношений с Москвой», - отметил Лубкивский.
Читайте такжеМИД призывает мир заставить Кремль не перебрасывать террористов и оружие в УкраинуПока же в своем отношении к Украине Россия нарушает фундаментальные принципы международного права, в том числе устав ООН, подчеркнул Лубкивский. Он назвал недопустимым то, что Москва фактически ведет необъявленную войну против Украины, нарушая ее территориальную целостность, поддерживая сепаратистские настроения в отдельных регионах государства.
19 мая в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин дал команду вернуть российские войска, которые проводили «обучения» у границ Украины, в места постоянной дислокации.
Через несколько дней генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявлял, что некоторые российские подразделения могут готовиться к отводу от украинской границы. В то же время он констатировал, что большинство ранее развернутых российских сил остаются вблизи границы с Украиной.