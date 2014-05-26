В Горловке террористы захватили здание райисполкома

18:05, 26 мая 2014
Политика
0

В Горловке 25 мая вооруженные люди приехали на БРДМ и Урале для захвата здания Никитовской райадминистрации.

Террористы повестили флаг ДНР на здании райисполкома / СБУ

В этом же здании находится управление Пенсионного фонда и налоговая инспекция.

Читайте такжеМинэнерго: террористы захватили четыре шахты "Лисичанскугля"

Как сообщил Gorlovka.ua сотрудник райадминистрации, пробыли захватчики, в количестве 30 человек,  в здании целую ночь. Сегодня утром вооруженные террористы удалились, повестив на здание райадминистрации флаг так называемой Донецкой народной республики.

В настоящее время милиция возбудила уголовное дело по факту захвата админздания.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter