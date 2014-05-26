В Горловке террористы захватили здание райисполкома

В этом же здании находится управление Пенсионного фонда и налоговая инспекция.

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Как сообщил Gorlovka.ua сотрудник райадминистрации, пробыли захватчики, в количестве 30 человек, в здании целую ночь. Сегодня утром вооруженные террористы удалились, повестив на здание райадминистрации флаг так называемой Донецкой народной республики.

В настоящее время милиция возбудила уголовное дело по факту захвата админздания.