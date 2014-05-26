МИД проигнорирует заявление Януковича по выборам президента

"Я не думаю, что МИД должен реагировать на слова гражданина Украины, который признает или не признает выборы. Задача граждан Украины прийти на выборы и проголосовать. Это вклад того или иного гражданина в эти выборы и вообще в стабилизацию ситуации в нашем государстве", - заявил директор департамента информационной политики МИДа Евгений Перебыйнис.

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Как сообщал УНИАН, Виктор Янукович, который скрывается от правосудия на территории России, заявил, что уважает результаты президентских выборов в Украине.