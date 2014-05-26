Евросоюз поздравляет Украину с проведением выборов

Об этом говорится в совместном заявлении президента Совета ЕС Германа ван Ромпея и президента Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу, текстом которого располагает УНИАН.

«ЕС приветствует проведение вчера президентских выборов в Украине. Мы рассчитываем на тесное сотрудничество вместе со следующим президентом в целях обеспечения политической и экономической стабильности Украины», - говорится в заявлении.

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«Принимаем к сведению хорошую предварительную оценку БДИПЧ/ОБСЕ о том, что выборы президента Украины характеризовались высокой явкой и четкой решимостью со стороны власти провести эти выборы в соответствии с международными обязательствами и основополагающими свободами, невзирая на враждебное окружение и угрозу безопасности в двух восточных регионах страны», - говорится в заявлении.

«Все украинцы должны принять это голосование как возможность нового начала для страны и принять результаты голосования после того, как окончательные результаты станут известны», - подчеркивают Ромпей и Баррозу.