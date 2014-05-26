В Славянске освободили из плена и.о. начальника городской милиции
15:52, 26 мая 2014Политика
0
Об этом сообщили его родственники.
В Славянске продолжается террор / REUTERS
В Славянске освобожден из плена и.о. начальника Славянского ГО УМВД Украины в Донецкой области подполковник Александр Давыденко. Об этом "ОстроВу" сообщили его родственники.
Читайте такжеПытки и угрозы расстрела: фотограф рассказала о пребывании в плену у террористов
Как сообщалось ранее, боевики в Славянске удерживали Давиденко с 18 мая в плену в захваченном здании горуправления СБУ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter