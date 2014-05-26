В Славянске освободили из плена и.о. начальника городской милиции

15:52, 26 мая 2014
Политика
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Об этом сообщили его родственники. 

REUTERS

В Славянске освобожден из плена и.о. начальника Славянского ГО УМВД Украины в Донецкой области подполковник Александр Давыденко. Об этом "ОстроВу" сообщили его родственники. 

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Как сообщалось ранее, боевики в Славянске удерживали Давиденко с 18 мая в плену в захваченном здании горуправления СБУ. 

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