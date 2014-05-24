Боевики в Славянске пытаются окружить блокпосты украинских военных, стреляют из гранатометов

В данный момент в Славянске террористы пытаются окружить блокпосты украинских военных.

Об этом сообщил журналист Аркадий Бабченко на своей странице в Facebook.

"Насколько можно понять по информации с мест, идет попытка окружения блокпостов довольно значительными силами противника. Стрельба постоянная со всех сторон. Трасса на подъезде к одному из блоков перерезана, на подъезде ко второму, по всей видимости, тоже", - пишет он.

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По информации журналиста, с холмов рядом с одним из блоков работают гранатометчики - на расстоянии около 400 метров.

"И, кажется, где-то в лесопосадке работает "Нона", подобралась близко - но это пока не точно. Но минометы работают плотно и по большой площади поражения. Если раньше они работали локально по одному блокпосту, то теперь как минимум по двум. С Химзавода работают снайперы. Возможно, вероятно можно ожидать попытки штурма", - сообщил он.